Lo shampoo è una delle cause principali della sensibilità del cuoio capelluto per tante persone. I detergenti bellicosi o tensioattivi che troviamo in molti shampoo possono rimuovere il mantello acido del cuoio capelluto, ovvero la naturale acidità che difende la pelle, rendendolo sensibile alla secchezza e alle irritazioni.

Diverse persone credono di avere un cuoio capelluto ipersensibile o sensibile dopo aver fatto un processo medico per condizioni della pelle come la dermatite atopica o la psoriasi. Nel momento in cui la barriera protettiva naturale della pelle é deteriorata da uno o più fattori, anche le microinfiammazioni del cuoio capelluto possono diventare una delle principali cause di una più grande sensibilità.

Se dopo lo shampoo ti prude la testa, puoi avere allergia o pidocchi: come capirlo

Esse si mostrano quando le cellule cutanee del cuoio capelluto cominciano ad infiammarsi, rendendole più attaccabilidalle irritazioni. Altre cause della sensibilità o ipersensibilità del cuoio capelluto comprendono le condizioni climatiche. Per esempio il sole, il freddo, il caldo, il vento ma anche lo stress fisico o emotivo. Infine gli agenti chimici contenuti nei saponi, i cosmetici, l’acqua, alcuni farmaci e l’inquinamento.

Il motivo più comune del prurito in testa è anche la forfora, ovvero la desquamazione del cuoio capelluto, derivata da dermatite seborroica o psoriasi. A livello del cuoio capelluto, tali problemi infiammatori implicano la formazione di lesioni eritematoso-squamose, quindi una forte sensazione irritante.

Questa manifestazione può essere ampliata dall’utilizzo di prodotti per capelli troppo bellicosi e dallo stress. Lo stress, le tensioni emozionali e l’ansia possono specificare la comparsa di prurito in testa e dolore (tricodinia); tali sintomi, a loro volta, sono spesso simultanei all’aumento della perdita dei capelli. La prima cosa da fare per placare il prurito in testa dovrebbe essere quella di specificare la causa scatenante. Solo in questo modo, difatti, è possibile agire nella maniera più adatta: con la rimozione dei fattori infiammanti, si dovrebbe assistere alla risoluzione del sintomo.

Per fare ciò e visto che le cause del prurito in testa possono essere tante, il medico o lo specialista (dermatologo) andrebbero interpellati al fine di poter eseguire una diagnosi adeguata. Questo per consentire il conseguente trattamento e questo calmerà anche le nostre ansie. Quindi quando sentite prurito anche dopo aver usato lo shampoo non allarmatevi e cercate la miglior soluzione al problema.