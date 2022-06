La totalità degli uccelli che si è adattata a vivere da tempo nelle nostre città evidenzia il problema del guano, ossia gli escrementi che sopratutto nel caso dei piccioni può essere fonte di grande disappunto e fastidio sopratutto da parte di chi vive in un’abitazione dotata di uno o più balconi. Essendo animali oramai adattati al contesto cittadino, questi volatili sono soliti sostare anche a lungo a causa principalmente della ricerca di cibo. La “cacca” di uccello non è solo per forza di cose qualcosa di repulsivo ma e anche veicolo di numerose malattie, quindi eliminarla correttamente, trattandola con prodotti specifici e “giusti” può portare anche all’allontanamento degli stessi animali dal balcone.

Addio alla cacca di uccello nel balcone con questi trucchi

Gli escrementi in questione possono effettivamente trasmettere numerose malattie anche potenzialmente letali per esseri umani ed animali come la salmonellosi, l’Escherichia coli, l’istoplasmosi o l’ornitosi, ed in generale essere veicolo di un grande numero di agenti patogeni e parassiti.

E’ essenziale munirsi di attrezzatura adeguata per rimuovere il guano degli uccelli, quindi mascherina, guanti e occhiali protettivi. In primis va rimosso il guano in superficie, ossia quello più “fresco”, utilizzando una scopa da esterni, poi è consigliabile utilizzare acqua calda in quantità con l’ausilio di un secchio oppure il getto d’acqua di un’idropulitrice. Decisamente utile unire all’acqua anche una dose di bicarbonato che garantisce una migliore azione pulente.

Dopo aver rimosso la maggior parte degli escrementi, è essenziale fare uso di spazzole, stracci di gomma e qualsiasi tipo di detersivo igienizzante così da ridurre al minimo il rischio di infezioni, sopratutto se in casa sono presenti animali domestici o bambini.

Per mantenere più a lungo possibile lontani i piccioni è consigliabile adottare in ultimo una soluzione di acqua e ammoniaca, oppure acqua con un’altra forma di detergente. Meglio “testare” la soluzione su una piccola porzione del balcone, per poi provvedere alla pulizia dell’intera area, prima di un intenso risciacquo.