La codardia è uno dei tratti “meno nobili” dello zodiaco che si frappone, logicamente, al coraggio: chiunque venga apostrofato come codardo è colui che sceglie di seguire in maniera anche preventiva il proprio istinto di sopravvivenza, semplicemente facendo quello che l’istinto più puro porta a fare: scappare, evitare conflitti e situazioni spiacevoli a costo di apparire effettivamente poco “encomiabili”. Lo zodiaco evidenzia questa tendenza in alcuni segni zodiacali, che possono essere considerati in modo poco lusinghiero, i più “codardi” in assoluto.

Attenzione, ecco i segni più “codardi” secondo lo zodiaco. Li conosci?

Capricorno

Ama la stabilità e la “calma”, non è una personalità avventurosa e sinceramente non comprende chi invece ama il brivido e la ricerca di nuove avventure. Se è vero che non siamo tutti uguali, Capricorno “crolla” emotivamente al primo accenno di rischio e manifesta il proprio nervosismo quando le cose vanno male.

Pesci

Se da una parte detestano la routine e hanno bisogno di essere “Punzecchiati” a più riprese, i nati sotto il segno dei Pesci sono tendenzialemente troppo sensibili e volubili per la maggior parte dei contesti che prevedono anche una minima dose di coraggio. Non sono assolutamente portati a negarlo ma provano a “celare” la propria codardia dietro una prudenza spontanea.

Cancro

A volte viene considerato un segno con poco carattere quando si tratta di una scelta. Cancro sceglie di non reagire in maniera spontanea e decisa alle avversità, anche a costo di apparire un codardo. Questo perchè preventivamente cerca di evitare problemi più grandi ma spesso è proprio questa mancanza di “carattere” a causare problemi.