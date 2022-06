Il 30 giugno è la data ultima per richiedere l’esonero del secondo semestre del Canone Rai. Ma andiamo a vedere chi può richiederla e come farlo nel modo giusto, senza rischiare di non farsi accettare la domanda.

Tra meno di 10 giorni di sarà la seconda scadenza per richiedere l’esonero. Non tutti ovviamente ne hanno diritto, ma solo chi non ha una televisione o chi è ad esempio anziano o altri tipi di persone specifiche. Questa domanda può essere fatta due volte all’anno. Entro la fine di gennaio, che vale per tutto l’anno, mentre entro il 30 giugno solo per metà semestre. Ovviamente si deve fare ogni anno, dato che se non si facesse, lo Stato non prenderebbe in considerazione la vecchia domanda. Qualsiasi persona che possiede una televisione deve pagare 90 euro, che però vengono addebitati direttamente sulla bolletta elettrica. Andiamo però a vedere a chi è concesso l’esonero e come si deve fare.

Canone Rai 2022, come richiedere l’esenzione? Ecco la guida

Questa esenzione, spetta innanzitutto agli anziani che hanno più di 75 anni e un reddito inferiore a 8 mila euro. Per loro il termine per fare domanda è diverso, cioè si può fare entro il 30 aprile per tutto l’anno ed entro il 22 agosto solo per il secondo semestre.



Vengono esonerati anche i militari delle delle Forze Armate Italiane, gli ospedali militari, le Case del soldato e il Sale convegno dei militari delle Forze armate. Ma non vengono considerati chi abita in un appartamento sempre all’interno della struttura militare.

Lo stesso, cioè che possono avere l’esenzione anche i militari di cittadinanza straniera della NATO, gli agenti diplomatici e consolari. Per ultimo, è esonerato anche chi ripara o vende le televisioni.

Questa domanda spetta al contribuente o al suo erede che può presentare la domanda online sul sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate. Si può richiedere anche tramite PEC all’indirizzo cp22.sat@postacertificata.rai.it.