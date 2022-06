La soglia dell’attenzione sembra essere percepita come “in discesa” almeno da un punto di vista culturale: le fonti di distrazione sono oramai dietro l’angolo anche a causa della tecnologia oramai onnipresente, anche se nella maggior parte dei casi tutto dipende dalla singola persona: alcune individualità infatti manifestano una capacità di perdere la concentrazione e distrarsi fin dall’infanzia, ma anche il contesto fa la sua parte in tal senso. Altre persone invece sembrano essere particolarmente difficili da vedere con “la testa tra le nuvole”. Quali sono i segni che non si distraggono quasi mai?

Conosci i segni che non si distraggono facilmente? Ecco quali sono!

Ariete

E’ un impulsivo ma non per questo un avventato ma un segno mediamente accorto ed attento ai dettagli. Riesce a non distrarsi facilmente perchè il suo cervello “mette le cose in fila”, ossia si occupa di una cosa alla volta e non si ferma finchè non ha finito. Questo modus operandi permette ad Ariete di essere molto efficiente.

Vergine

E’ un segno abbastanza pigro ma non per questo è considerabile uno con la testa tra le nuvole, anzi. Essendo un profilo caratteriale votato alla ricerca della perfezione, ha la mente allenata a dare il meglio, e questo tratto non può prescindere da una tendenza a restare sempre concentrati a prescindere dal contesto.

Bilancia

Poche cose riescono a distrarlo dalla propria routine quotidinana, anche gli imprevisti costituiscono qualcosa di…non così imprevisto. E’ un meticoloso, alla ricerca dell’equilibrio e che per questo motivo ha concepito la propria esistenza basandosi sull’efficienza pura e semplice.