La vita non è un semplice ciclo costante di eventi che si susseguono, ma è anche è sopratutto qualcosa di profondamente intimista: ogniuno sceglie di percepire l’esistenza come meglio crede, anche in un modo “distaccato” rispetto a quello “reale”. La capacità di sognare ed immaginare prospettive più o meno distaccate dal contesto effettivo non è qualcosa da sottovalutare anche perchè le più grandi invenzioni e scoperte sono state possibili in moltissimi casi proprio immaginando cose che non erano state ancora concepite, ma la capacità di sognare ad occhi aperti si rivela essere anche un modo per “evadere” dalla realtà. Lo zodiaco evidenzia i segni più sognatori, che risultano essere i seguenti.

Ecco i 3 segni zodiacali più sognatori secondo lo zodiaco. Li conosci?

Acquario

Sensibili ma mai distaccati dalla realtà: sono dei grandi sognatori ma comprendono bene di vivere in un contesto reale. Non riescono mai ad essere troppo cinici, anzi questa capacità di immaginare le cose su più dimensioni li rende anche piuttosto versatili e capaci di “vedere cose che gli altri non vedono”.

Cancro

Idealisti e sicuri delle proprie convinzioni, i nati sotto il segno del Cancro non potrebbero mai vivere senza sogni, essendo fortemente “Motivati” dalla propria immaginazione. La capacità empatica e la sensibilità che li contraddistinguono rendono i Cancro quello che sono.

Pesci

Spesso effettivamente con la testa tra le nuvole, Pesci costituisce probabilmente il più sognatore dello zodiaco, a volte così “in un altro mondo” da essere effettivamente percepiti come eccessivamente estraniati dal contesto reale. Pesci costituisce un segno non tra i più produttivi sul lavoro ad esempio, ma personalità di enorme fantasia.