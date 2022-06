L’egocentrismo rappresenta la volontà e/o la tendenza ad evidenziare la propria figura sopra ogni cosa, con intenti legati all’intenzione di “spiccare” nei contesti sociali ma anche sentimentali. Può avere motivazioni “Pratiche”, legate ad esempio alla posizione lavorativa/economica, ma anche molto più semplicemente in virtù di un senso di appagamento e soddisfazione personale. Non necessariamente gli egocentrici “amano realmente” loro stessi più degli altri ma i segni zodiacali che esamineremo in questa sede sicuramente si. Quali sono?

Ecco i segni che “amano loro stessi” più degli altri. Sai quali sono?

Leone

Egocentrico sicuro, ama se stesso e anche gli altri ma ogni cosa viene percepita in primis in base alle proprie esigenze. Non è necessariamente un egoista, ma è indiscutibile che propenda verso il narcisismo più puro. Nessuno potrà mai amare un Leone come fa lui con se stesso.

Scorpione

Più che “amare” se stesso, Scorpione ha un’elevata considerazione delle proprie capacità e in maniera minore, anche del proprio aspetto che corrisponde allo standard. Questo lo porta a vivere delle contraddizioni vere e proprie in quanto costituisce indubbiamente una sorta di anomalia: ama la socialità ma si considera sempre un “po’ migliore” degli altri.

Toro

Toro è un altruista ma non può che concepire il senso del buono e del bello in relazione alla propria figura. Ogni giudizio ed espressione viene bypassato dalla propria persona che viene usata come metodologia di riferimento. Toro ama se stesso in maniera importante ma lo fa in modo genuino e perciò viene considerato “acceeettabile” molto spesso.