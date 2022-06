L’immaginazione è tutto, per tantissimi individui e costituisce una sorta di necessità per trovare una fonte di evasione dalla realtà ma anche per approciarci in modo particolare ad ogni contesto. Anche in contesti pratici può indubbiamente essere utile, e avere a disposizione una fonte costante di immaginazione può senz’altro garantirci una base di enorme rilevanza, oltre a farci ragionare “fuori dagli schemi” prestabiliti e magari svilupparne di nuovi. Secondo lo zodiaco sono sopratutto i seguenti i segni zodiacali dotati naturalmente di molta immaginazione.

Ecco i segni con più immaginazione secondo lo zodiaco. Sono questi 3!

Sagittario

Sagittario non deve sforzarsi mai nel far ricorso all’immaginazione: sono dei fantasiosi e degli entusiasti della vita, ma hanno bisogno di approcciare ogni situazione nel loro modo strettamente personale. Sagittario detesta il concetto di strada prestabilita, e non può che far ricorso alla propria fantasia anche per le operazioni di routine.

Acquario

Impossibile “imbrigliare” l’immaginazione dell’Acquario e magari costringerlo comportarsi in modo “freddo” e schematico. Acquario, semplicemente non potrebbe mai riuscirci. L’immaginazione costituisce una “via di fuga” dalla realtà spesso troppo semplice e crudele ma porta anche i nati sotto il segno dell’Acquario ad essere sorprendente pratici e “risolutori” delle situazioni più spinose.

Pesci

Non può che esserci anche il segno dei Pesci in questo intricato mondo dei segni dotati di immaginazione particolarmente fervida. Costituisce il principale pregio ma anche un grande limite dei nati sotto questo segno, che devono essere accettati per quello che sono, ossia personalità incapaci di scindere l’immaginazione dalla vita reale.