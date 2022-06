Nessuno ama essere definito “poco dotato intellettualmente” o comunque poco portato a ragionamenti più o meno complessi: spesso in italiano si fa riferimento al concetto legato agli angoli, ossia acuti ed ottusi, che sono contrapposti. Se i primi sono queli più intelligenti e sagaci, gli ottusi sono proprio quelli che fanno “fatica” a comprendere la maggior parte dei ragionamenti oltre a quelli più “basilari”. Non sempre indica una mancanza di intelligenza ma i fattori possono essere svariati. Quali sono, secondo lo zodiaco, i segni zodiacali più ottusi di tutti?

Ecco i segni zodiacali più ottusi dello zodiaco. C’è anche il tuo?

Pesci

Nient’affatto stupidi ma “di coccio” come direbbero a Roma e dintorni. Pesci soffre da sempre a comprendere concetti che vanno oltre quelli compresi normalmente e questo li porta a farli apparire “lenti”, anche perchè non provano minimamente ad apparire meno ottusi.

Ariete

Ariete invece semplicemente è troppo impulsivo, “grezzo” e “spiccio” per comprendere ragionamenti complicati, anche se in realtà non è sempre così. Ariete infatti considera le cose troppo complesse semplicemente inutili e non necessarie in quanto la vita non è così complicata e può essere affrontata anche in modo semplice. Però questa mancanza di approfondimento li mette in difficoltà con frequenza.

Toro

Ottusi sopratutto perchè non sono dei buoni ascoltatori. I Leone spesso fanno finta di aver capito qualcosa per non fare brutta figura, che inevitabilmente “fa capolino” perchè poi nell’atto pratico hanno bisogno di spiegazioni aggiuntive quando si tratta di capire qualcosa anche di molto semplice.