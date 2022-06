In estate, si tende sempre a sfruttare il balcone o il terrazzo, più del solito. Per pranzi, cene, ma anche per stare un po’ all’aria aperta a sorseggiare qualcosa. Il vero problema però, sussiste quando il balcone è al sole, quindi tende a fare più caldo e quindi non si può uscire fuori. Per evitare il sole però, si possono installare dei piccioli oggetti per avere più ombra in casa.



Esistono molte soluzioni per avere un po’ d’ombra, soprattutto dipende da quanto si vuole spendere. Si possono comprare ombrelloni, gazebi, tende e quant’altro. Andiamo quindi a vedere quali sono le opzioni più adatte e convenienti.



Ecco le 5 idee più creative per ombreggiare il tuo balcone: “meraviglioso”

Gli ombrelloni ad esempio, sono molto efficaci per ottenere l’ombra. Si questi ombrelloni ne esistono di vari tipi e di varie dimensioni, a seconda di quanto si vuole spendere ma anche dello spazio che si possiede. Il modello più economico è sicuramente quello in plastica, mentre quelli in legno sono i più costosi ma anche i più eleganti. Ovviamente, anche le fantasie sono diverse, ci sono quelli floreali ma anche quelli a tinta unica di diversi colori. Per i balconi più piccoli esistono le mezzelune, cioè quelli che si appoggiando direttamente sulla parete.

Abbiamo poi i teli, che sono molto più economici e facili da mettere. Sono però meno stabili, ad esempio se c’è il vento forte. Vanno fissati alla parete, così da avere un effetto tenda.



La tenda è facile da mettere, si fissa all’estremità delle pareti, mentre gli altri lati fanno metti sulla ringhiera. Inoltre la vela è anche molto resistente, infatti viene realizzata come quella delle imbarcazioni. Sono anche molto estetiche e belle da vedere.

Piante

Per finire, per decorare e fare ombra sul nostro balcone si possono scegliere vari tipi di pianta che fanno da scudo dal sole. Ad esempio si possono scegliere delle rampicanti come il gelsomino, il glicine, la bouganville e le rose rampicanti. Le piante creano ombra su tutto il balcone è sono molto utili anche per decorare.

Dopo questi consigli, non vi resta che godervi il vostro balcone al meglio.