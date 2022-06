Il basilico per chi non lo sapesse è una pianta nativa dell’India, impiegata particolarmente nella cucina italiana e nelle cucine asiatiche in Taiwan, Thailandia, Vietnam, Cambogia e Laos, per via del prestigioso profumo delle sue foglie, che a seconda della molteplicità può essere più o meno dolce o pungente.

Il suo nome deriverebbe dal greco “basileus” significante “erba da re”, perché considerata per il profumo tra le più rilevanti del passato. Il basilico, come erba aromatica fresca, contorna ricette che vanno dalle verdure alle carni. Si usa preferibilmente crudo perché non sopporta le lunghe cotture che ne affievoliscono il profumo, perciò nelle pietanze calde si suggerisce di aggiungerlo appena prima di servirle.

Il colore delle foglie varia dal verde pallido al verde profondo, oppure è viola o porpora in alcune varietà. I piccoli fiori bilabiati, bianchi o rosei, hanno la corolla di 5 petali non regolari. Gli stami sono 4 e gialli. I fiori sono raggruppati in infiorescenze all’ascella delle foglie. semi sono fini, oblunghi e neri. La vera spezia si ottiene, principalmente allo stato fresco, dalle foglie ma anche dalle giovani infiorescenze.

Ecco svelate le 5 proprietà del basilico frullato: l’elisir che devi conoscere

Il basilico oltre che a crudo può essere consumato anche frullato e i benefici che porta sono molteplici. In caso di infiammazione intestinale il basilico, al pari dello zenzero, si rivela un autorevole antinfiammatorio.

In special modo l’olio distillato dalle foglie fresche agisce come lenitivo sulla mucosa gastrica e in più facilita la digestione. Per chi soffre di insonnia o di comuni emicranie, preparare una buona tisana a base di basilico può raffigurare anche una valida soluzione per allentare il sistema nervoso.

Secondo alcune recenti ricerche pare che il basilico funga da potente antibatterico per impedire alcuni problemi di salute laddove l’antibiotico non riesce ad aiutarci.Inoltre il basilico, in particolar modo all’interno delle foglie dove è contenuta la vitamina K, diventa basilare anche per rafforzare le ossa.

Secondo gli esperti è anche utile per far condensarecorrettamente il sangue. Infine per chi soffre di disappetenza, il basilico è molto utile in questo caso. Con il suo gusto riesce a stimolare in maniere efficiente l’appetito. Insomma il basilico è un’autentica miniera d’oro di benefici e principi attivi ed il suo estratto diventa un autentico elisir di lunga vita.