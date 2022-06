I porcellini d’india hanno questa esigenza per vivere bene: incredibile

Il porcellino d’India è uno degli animali domestici più gettonati, dopo cane, gatto e coniglio nano. Il porcellino d’India è un roditore piccolo, sociale, allegro, e persino buffo: da qui è entrato nelle grazie degli italiani, diventando uno degli animali domestici preferiti.

Come tenerlo in casa

Prendersi cura di un porcellino d’India non è cosa semplicissima. Perché questi roditori tendono a produrre molti rifiuti, motivo per cui è fondamentale tenere costantemente pulito il loro ambiente, anche con detergenti naturali a base di acqua e aceto. Inoltre, essendo un po’ paurosi e diffidenti, non sempre apprezzano le coccole e gli abbracci, ed è giusto rispettare le loro esigenze, a dispetto dei nostri desideri. Altra cosa importante è la cura delle unghie, che crescono velocemente e vanno tagliate regolarmente. No al fai da te, meglio rivolgersi a un veterinario specializzato. Ulteriore aspetto da non sottovalutare è il loro bisogno di costante compagnia, dato che soffrono facilmente di solitudine.

Cosa fargli mangiare

l porcellino d’India non è molto delicato per quanto riguarda la salute, a patto però che venga nutrito correttamente. La sua dieta perciò, dev’essere adeguata, ricca di fieno e verdure, e fornirgli la vitamina C che non riesce a sintetizzare da solo. Infine, qualche giochino che dispensi cibo o da rosicchiare può sempre essere utile per stimolare la cavia e fornirgli un diversivo per contrastare la crescita dei denti; da tenere a mente che i denti dei roditori sono a crescita continua e devono essere consumati regolarmente per evitare problemi di salute.

Pulizia e acqua in abbondanza

Una delle cose più importanti quando ci si prende cura di un animale da compagnia è mettere a sua disposizione acqua fresca e pulita a ogni ora del giorno. Ricorda di tienere pulito il dispenser dell’acqua del tuo porcellino d’India e cambiane il contenuto una volta al giorno. Il dispenser migliore che puoi acquistare è una bottiglietta per cavie/conigli con una pallina nel beccuccio. Se la gabbia viene lasciata al sole per gran parte della giornata, le alghe potrebbero formarsi più facilmente: per questo motivo, copri le bottigliette con un panno opaco per evitare la proliferazione di organismi nocivi.

Interagisci con lui

I porcellini d’India sono animali sociali e, in natura, vivono in gruppo. Prendere in mano il tuo piccolo amico di tanto in tanto non potrà che renderlo felice; parlagli, coccolalo e tienilo vicino a te ogniqualvolta è possibile; gioca spesso con lui. I porcellini d’India possono soffrire di depressione se non si instaura con loro un legame affettivo! Per questo è sempre consigliato prendere sempre due porcellini d’india, in modo tale da non rimanere mai soli.