Il tuo cane si gratta spesso le orecchie? Attenzione, ecco cosa succede

Chi ha un cane sa che questi animali comunicano con il linguaggio del corpo, ma tuttavia a volte può essere difficile capire cosa stiano cercando di trasmettere. Forse ti sarà capitato di vedere che il cane si gratta l’orecchio o entrambe le orecchie ma senza riuscire a capire il motivo. Le orecchie sono una parte delicata del corpo dei cani, per cui è molto importante sapere quali problemi di salute possono comparire per agire in tempo e risolvere la situazione al più presto.

A causa dei parassiti

I parassiti esterni sono una delle cause principali del prurito nel cane. Il contagio avviene facilmente e il risultato è il cane che non smette di grattarsi per alleviare il fastidio. A causa delle punture di zecche, acari e pulci, i cani possono passare giornate intere a cercare di alleviare prurito e dolore e nei casi più gravi queste punture possono dare origine anche a reazioni allergiche. Vediamo nello specifico i diversi parassiti esterni che possono infestare il cane.

Le zecche

Vi sono diverse specie di zecche che possono attaccare il vostro animale a quattro zampe. A primo impatto si presentano come una pallina dura, ma in realtà la testa dell’insetto è appena all’interno del vostro cane. È importante eliminare le zecche in maniera corretta per evitare problemi alle orecchie del cane. La tecnica giusta per rimuovere le zecche dalla pelle del cane è cercando di avvicinarti il più possibile alla bocca del parassita e tirare leggermente senza girarlo e senza movimenti bruschi.

Le pulci

Le pulci sono un altro tipo di parassiti comuni nei cani e di solito sono diffusi in tutto il corpo. Se noti che il cane si gratta in continuazione le orecchie ma si gratta anche altre parti del corpo, è probabile che abbia le pulci. Si presentano come un parassita abbastanza fastidioso difficilmente da eliminare del tutto. In questi casi è consigliato, dopo una corretta cura veterinaria, un lavaggio completo.

Altre possibili cause

Un’altra delle possibili cause oltre ai parassiti possono essere diverse. Il disturbo può essere causato dalla otocariasi che colpisce con maggiore frequenza gli animali giovani e i cuccioli. In questo caso il parassita è ben visibile e potrebbe attaccare non solo i cani, ma anche i gatti. Esiste inoltre una forma di otite batterica che diventa una concausa di altri problemi come la rogna e l’ingresso di agenti esterni nella cavità dell’orecchio. Anche il cerume, formato in quantità eccessive nelle orecchie, può essere causa del prurito alle orecchie del tuo cane. Attenzione a non sottovalutare l’eventuale presenza di candide, ma anche di eventuali allergie.

Un’igiene adeguata

Igiene non vuol dire lavare di frequente il cane: non è mai opportuno fare il bagno al cane più di una volta al mese, parti sempre da questo assunto. Per la pulizia delle parti più delicate del cane, come orecchie e occhi, è bene utilizzare prodotti naturali, senza particolari controindicazioni. Abbi sempre cura del cane a trecentosessanta gradi, non soltanto per il suo pelo, ma anche per i denti, le zampe e le altre parti del corpo.