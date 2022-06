La calendula è una pianta molto conosciuta per i suoi benefici per il nostro corpo. Appartenente alla famiglia delle asteracee, ha un’infiorescenza a capolino che può essere gialla o arancione. Questa pianta può raggiungere fino a mezzo metro di altezza. È una pianta che fiorisce da metà primavera a metà autunno. Le più conosciute sono la calendula officinalis, conosciuta anche come fiorarancio e poi abbiamo la calendula arvensis, cioè quella che cresce spontaneamente.

La calendula allontana le zanzare? ecco come coltivarla e come funziona

Questo fiore può cominciare ad essere seminato già da marzo, quando le temperature non sono né troppo bassa ne troppo altre, ma che si aggirano intorno ai 15 gradi. Può essere coltivata sia in vaso che in giardino, ovviamente con le giuste accortezze.

Quando questa pianta cresce diventa abbastanza grande ed è una cosa da considerare visto che arriva anche a 50 cm di altezza. Quindi quando la andiamo a trapiantare, dobbiamo lasciare almeno 30 cm tra un fiore e l’altro.

È un tipo di fiore che non ha bisogno di molte cure ed è facile da coltivare, inoltre, può crescere anche spontaneamente dopo averlo seminato una volta.

Deve essere posizionata in un luogo con molto sole e il terreno non deve essere mai secco e deve essere sciolto. Odia i ristagni idrici, come quasi tutte le piante. Prima della semina si possono aggiungere delle sostanze organiche così da aiutare la crescita. Ad esempio si può mettere dell’humus o del compost prima di seminare. Dopo si può invece concimare con dei concimi evitando però quelli con molto azoto perché favoriscono la crescita delle foglie a discapito dei fiori.

La pianta ha bisogno di essere bagnata spesso, il terreno non deve essere mai secco. Inoltre, dopo la prima fioritura si devono togliere tutti i fiori secchi così da farne ricrescere di nuovi.



Il fiore produce il seme, quindi dopo la prima fioritura, la calendola si andrà a ripetere spontaneamente, anche in diversi posti dove non erano stati seminati prima.

La calendula, è conosciuta soprattutto per le sue proprietà lenitive, ma è anche buona per combattere le zanzare. Infatti i suoi fiori molto accesi, che vanno dal giallo a rosso, hanno un effetto repellente per questi insetti. Oltre alle zanzare, cacciano anche i parassiti delle piante.