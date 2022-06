Le lucertole possono essere tue alleate: ecco svelato il perché

Per quanto possa sembrare strano, le lucertole sono un ottimo alleato per il tuo orto e per il tuo giardino. Cosa mangiano le lucertole? Nessuna dignitosa lucertola potrebbe lasciarsi sfuggire un gustoso piatto di insetti. Così prima di scacciare quella lucertola dal proprio giardino, incoraggiamola a fare una passeggiata alla ricerca di un gustoso pasto.

Perché sono nostre alleate

Molte lucertole sono animali diurni, il che vuol dire che sono sveglie di giorno e dormono di notte. La maggior parte dei nostri temuti animali nocivi sono anch’essi diurni, così basta provare i seguenti trucchi per incoraggiare quella lucertola che abbiamo visto gironzolare nel proprio giardino alla ricerca di un pasto, quando gli insetti nocivi sono molto attivi. La lucertola comune si nutre principalmente di insetti, larve e bruchi. La sua alimentazione è basata sulla predazione di mosche, zanzare, falene, farfalle, scarafaggi, grilli e piccoli invertebrati come ragni e porcellini di terra.

Dove vive una lucertola

Vediamo la presenza della lucertola sopratutto in anfratti di rocce, case diroccate e muretti esposti al sole dove viene predata da mammiferi di dimensioni più grandi, uccelli rapaci e serpenti. I suoi nemici più temibili sono proprio i gatti domestici ed i cani. La lucertola muraiola, in particolare, predilige gli ambienti aridi. Si crogiola al sole per aumentare la temperatura corporea e la si vede molto frequentemente nei pressi di pietraie e frutteti, ma è molto presente anche in città.

Perché le lucertole entrano in casa

Una domanda che spesso ci facciamo quando entra una lucertola in casa è perché sia entrata, se c’è qualcosa che l’abbia attirata. Potrebbero essere insetti, potrebbe essere del cibo, ma in realtà la risposta più semplice è che è stato il calore che c’è all’interno a spingerla ad entrare. Le lucertole, infatti, sono degli animali a sangue freddo. Ciò significa che la loro temperatura corporea varia in base a quella dell’ambiente circostante. Di giorno, ad esempio, amano stare al sole. La sera invece, quando inizia a fare più freddo, cercano dei ripari caldi. Molto spesso, non a caso in casa le troviamo vicino a lampadari e plafoniere, proprio perché vengono attirate dal calore che emette la luce.

Come allontanare una lucertola

La cosa più semplice da fare per cacciare una lucertola da casa è cercare di spingerla verso l’uscita. Una prima tecnica che potete provare è quella di spegnere la luce e puntarla con una torcia. Se siete fortunati, la lucertola la seguirà. Un altro metodo è quello di usare un foglio di giornale per far spostare la lucertola. In questo modo dovrebbe spaventarsi e cercare di scappare.