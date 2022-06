Questa è la migliore crema solare senza ossibenzone: va a ruba

Scegliere una crema solare senza ossibenzone significa garantire il benessere alla nostra cute e all’ecosistema marino. L’ossibenzone è un composto chimico presente in molte creme solari. Alcuni studi hanno suggerito che questa sostanza possa essere nociva per l’ambiente, per le persone e per gli animali.

Per questo motivo, sempre più persone stanno cercando creme solari senza ossibenzone.È importante scegliere una buona crema solare, indipendentemente dalla presenza o meno dell’ossibenzone. Le creme solari migliori sono quelle che contengono filtri UVB e UVA, proteggono la pelle dai raggi del sole e la idratano.

L’Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA), per esempio, ha dichiarato: “Gli studi condotti finora non hanno permesso di stabilire se l’ossibenzone è dannoso per la salute umana. Eppure uno studio condotto da dei biologi americano che hanno riprodotto un ambiente marino artificiale e ci hanno aggiunto dell’ossibenzone hanno rilevato altri risultati. Inoltre, dei medici endocrinologi hanno riscontrato come nel lungo periodo l’ossibenzone sia una sostanza in grado di interferire con gli ormoni.

Imparare a leggere le etichette dei prodotti solari (e non solo)

Trovare una crema solare senza ossibenzone non è facile soprattutto se si cerca fra le marche del supermercato. Il segreto è controllare sull’etichetta se il prodotto è rilasciato come biologico. Ma ancora non abbiamo la certezza che non contenga la sostanza incriminata. È molto importante imparare a leggere la lista degli ingredienti dei prodotti commerciali, chiamata INCI, per capire cosa stiamo acquistando.

Scovare l’ossibenzone è semplice: la scritta corrispondente è oxybenzone. Le creme solari biologiche nascono con una schermatura solare di tipo organico prodotta da due sostanze naturale: il biossido di titanio e l’ossido di zinco. Sulla pelle sono difficili da stendere e rimane una patina bianche che molte persone trovano antiestetica. Le due sostanze sono quelle che vengono utilizzate generalmente per la realizzazione delle ciprie e dei fard.

Qual è la migliore crema solare senza ossibenzone

Sono sempre più numerosi i prodotti solari senza ossibenzone. Tra questi, spiccano le creme solari biologiche, che sono formulate con elementi naturali. Queste creme proteggono efficacemente la pelle dai raggi UVB e UVA, senza tuttavia contenere sostanze chimiche nocive. Inoltre, le creme solari biologiche idratano la pelle in profondità, rendendola morbida e luminosa.

Se si cerca una crema solare senza ossibenzone, ce ne sono diversi disponibili sul mercato. Alcuni marchi hanno lanciato prodotti appositamente privi di questo composto chimico, tra cui Neutrogena, la Banana Boat e l’Australian Gold. È importante leggere attentamente l’etichetta per assicurarsi che il prodotto scelto contenga solo filtri UVB e UVA.

Tra le ditte italiane, invece, la crema solare senza ossibenzone più venduta è quella di Officina Naturae baby che è specifica per la pelle dei bambini ma adatta anche per gli adulti, soprattutto per i fototipi di pelle molto chiara. La sua protezione è 50+ ed è realizzata con filtri minerali solari e altri componenti naturali come l’olio di argan, di jojoba e di lino, impreziositi da estratti lenitivi di malva, calendula e mela cotogna. Il prodotto è certificato e garantito da ECO BIO Cosmesi ICEA.