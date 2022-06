In estate, soprattutto chi non ha un giardino per godersi l’aria fresca, cerca di rimediare mettendo a posto il proprio balcone nel miglior modo possibile.

Fare i lavori, comprare tutto l’occorrente per il balcone è davvero dispendioso, ma per chi non lo sapesse, si può usufruire del bonus verde, per questo tipo di lavori.

Con la legge di bilancio 2022, anche quest’anno è stato fatto il bonus verde, cioè una sorta ti agevolazioni per chi vuole fare dei lavori sul terrazzo o sul balcone. Di questo bonus possono usufruire i proprietari della casa, gli inquilini. E può farlo anche chi abita in un condominio.

Questo tipo di bonus è stato già fatto nel 2018, per poi essere allungato fino al 2022. Il bonus comprende una detrazione Irpef del 36% sulle spese sostenute. Questo sia per i giardini, per i terrazzi, per le coperture ma fino ad una spesa di 5 mila euro per unità immobiliare. La detrazione deve essere divisa in 10 quote annuali con lo stesso importo.

Se vuoi aggiornare il tuo balcone, accedi al bonus terrazzo: ecco come

Con questo bonus, si va ad favorire gli spazi verdi. La persona in questione, è più propensa a fare dei lavori, dato che può essere agevolato con una detrazione del 36% delle spese. Queste spese devono però avere lo scontrino o le fatture fiscali, valide, in modo da poter confermare l’acquisto. La spesa non deve però superare i 5 mila euro.

Con questo bonus si possono aggiuntare le aree scoperte private di edifici esistenti, le unità immobiliari, le pertinenze o le recinzioni, gli impianti di irrigazione e per la realizzazione di pozzi. Possono usufruirne anche per la coperture a verde e i giardini pensili, ma anche per i lavori che riguardano l’agricoltura come la sistemazioni al verde, per gli impianti di irrigazione o per costruire pozzi.

Andiamo però a vedere chi può usufruire di questo bonus. Questa detrazione è concessa ai proprietà di un immobile, ai locatori o ai comodatari.

Come abbiamo già detto, spetta anche per i lavori nei condomini, cioè anche delle parti comuni, ovviamente non si può spendere più di 5 mila euro. Per i condomini singoli, varrà una detrazione massima di 5 mila euro, mentre se i lavori interessano ad esempio due condomìni, la detrazione spetterà ad entrambi.