I vespe, assieme alle api, costituiscono una delle specie di imenotteri che è “meglio non disturbare”, in quanto principalmente per ragioni “difensive”, le vespe hanno la capacità di difendersi utilizzando il proprio pungiglione, sviluppando diverse reazioni chimiche, che in alcuni casi, nei soggetti particolarmente sensibili ed allergici, possono scaturire anche reazioni letali a causa dello shock anafilattico. Il ruolo delle vespe, se non in quantità eccessive, è importante sopratutto per l’agricoltura: questi animali infatti si nutrono di altre especie di insetti come gli afidi e quindi costituiscono un “tassello importante” per evitare uno squilibrio.

Allontana le vespe da casa con questo trucco naturale che funziona sempre

Rispetto alle api sono “meno tollerate” perchè queste ultime sono responsabili dell’impollinazione della quasi totalità delle piante che sviluppano frutti. Anche se esistono numerosissimi prodotti di stampo chimico specificamente adibiti alla loro eliminazione. Trattandosi di animali potenzialmente nocivi anche per l’ecosistema generale, ad esempio nell’ambito delle coltivazioni, è quantomeno giustificabile voler ridurre il numero delle vespe. Come allontanarle da casa in modo “innocuo”?

Ad esempio questi animali non tollerano diverse forme di cibo di origine naturale, come può essere l’aglio, che se lasciato in corrispondenza di luoghi dove questi insetti possono “svolazzare”, può fungere da concreto deteerrente. Idem per quanto riguarda il caffè, considerato qualcosa di indigesto nell’aroma (a differenza di noi esseri umani). Anche senza “sprecare” il caffè il polvere, è sufficiente piazzare una quantità di fondi di caffè per “convincere” le vespe a star lontane senza per questo far ricorso alla violenza.

Altri rimedi naturali risultano essere i gerani, tra le varianti di fiori più diffuse nel nostro paese a scopo ornamentale, ma anche la citronella, già “aroma” delle candele specifiche.

Se proprio vogliamo “sterminarle”, c’è il vecchio trucco della bottiglia colma di acqua e miele che funge da “trappola mortale” per questi insetti.