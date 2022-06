Il contesto attuale sembra essere più interessato e sensibile ai problemi emotivi, ed ecco che anche qualcosa di considerabile addirittura “sintomo di debolezza mentale” come l’ansia oggi viene percepito e trattato come un disturbo vero e proprio. Essere ansiosi rappresenta una realtà condivisa da milioni di persone al mondo, e si contraddistingue per evidenziare reazioni cognitive, comportamentali e fisiologiche che possono trovare motivazioni in diversi contesti, personali o legati all’ambiente che ci circonda. Tanti sono ansiosi ma non tutti i segni lo sono allo stesso modo. Ecco quali sono secondo lo zodiaco le personalità più tradizionalmente legate all’ansia.

Attenzione, ecco i segni più ansiosi dello zodiaco. Sai quali sono?

Vergine

Anche se è alla costante ricerca della perfezione ed è dotato di un profondo autocontrollo, il segno della Vergine risulta essere tra i più ansiosi in senso assoluto, sopratutto perchè costituisce tende ad essere più stressato, di media, rispetto ad altri. L’ansia diventa anche una forma di “strumento” legato al proprio stato emotivo che Vergine non riesce sempre a gestire.

Pesci

Rappresenta un tratto distintivo che accompagna Pesci per tutta la vita: lo stato di ansia si palesa in quasi ogni occasione ed è scatenato anche da una profonda empatia che porta i nati sotto questo segno a “farsi carico” delle sensazioni altrui con grande frequenza.

Gemelli

Tra i segni con la mente più fertile in assoluto, Gemelli non riesce ad apparire meno ansioso pur mettendocela tutta: i continui cambi di umore rappresentano sia la causa che l’effetto di un continuo e papabile stato di ansia.