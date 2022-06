Da poco più di 10 anni Bitcoin ha fatto la sua comparsa, cambiando la vita per tantissime persone, sopratutto coloro che hanno deciso di investire su questa “nuova” forma di valuta, piuttosto diversa concettualmente dal denaro tradizionale e che segue dinamiche differenti, almeno in parte, anche dal punto di vista finanziario. Bitcoin ha fatto da “apripista” al concetto di valuta basata su crittografia e decentralizzata, ossia senza una vera e propria autorità centrale che ne certifichi e modifichi il funzionamento. Ciò che determina il valore di Bitcoin è solo la richiesta dei token associati, che sono prodotti attraverso un’opera di “decifrazione” dei blocchi della blockchain: quante più persone ambiscono a questi token (“minati” dai miners (minatori) ), e più alto sarà il prezzo di questi gettoni.

Bitcoin, ecco quanto varrà il prossimo mese: “pazzesco”

Bitcoin, la cui creazione ha contribuito alla nascita del concetto stesso di criptovaluta, ha visto il proprio valore salire in maniera importante a partire dal 2013, anno in cui un singolo token BTC ha toccato i 1000 dollari di valore. Successivamente, tra alti e bassi, si è fatto conoscere da una platea sempre più vasta di investitori, che in maniera più o meno impattante hanno contribuito al valore. Tra i più famosi vi è sicuramente Elon Musk, “visionario” e personaggio molto facoltoso che da sempre ha manifestato grande interesse e supporto per le criptovalute. E’ stato Musk a determinare il picco di valore dei BTC quando ha annunciato che sarebbero stati utilizzati anche per acquistare i veicoli della propria casa produttrice, Tesla, anche se si è “rimangiato” tutto successivamente, contribuendo alla “caduta” del valore dei gettoni, provocando anche diversi maumori.

Bitcoin è tutt’ora considerata la crypto più importante e quella che ha maggior “impatto” su tutte le altre: il valore attuale, di poco inferiore ai 20 mila dollari è molto lontano dl picco di 69 mila dollari, ma Bitcoin potrebbe molto presto percepire un nuovo aumento di valore, a fronte di nuove e cospicue capitalizzazioni per il progetto che, come rivelato dagli esperti, è piuttosto “vivo”. Entro agosto il valore potrebbe ritornare sopra i 30 mila dollari.