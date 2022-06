Quando si cambia paese, per un viaggio o per lavoro, ci si imbatte nel problema del cambio delle monete. Questo perché ogni Stato ha la propria moneta, che ha un proprio valore che può essere inferiore o superiore rispetto alla propria. Quando si vuole fare questo cambio, si devono considerare alcuni fattori, in primis il valore di ogni moneta, ma anche le tasse che si devono pagare sopra e i luoghi più convenienti. Andiamo quindi a vedere quali sono i posti dove conviene di più. A noi serve vedere il valore del cambio delle sterline e dell’euro. Come ben sappiamo, da sempre la sterlina è la moneta ufficiale del Regno Unito, la quale è una moneta molto antica. Mentre l’euro è la moneta ufficiale dei Paesi che fanno parte dell’Unione Europea, ovviamente però non tutti l’hanno adottato, infatti solo 19 su 27, la tengono.

Cambio euro-sterlina, non farlo mai in queste condizioni: ecco quali

Per prima cosa, andiamo a vedere dove si può fare questo cambio. Ovviamente, possono essere fatti sia in Italia che nel Regno Unito. Nel primo caso si può fare in Posta ma anche in Banca. Ma in entrambi i casi, non conviene molto, dato che bisogna per prima cosa prenotare una largo anticipo ma poi si devono pagare tantissime commissioni e tasse sopra. Invece nel Regno Unito si può effettuare questo cambio in aeroporto o in stazione, ma anche in questo caso non conviene molto dato che se ne approfittano. Nel Regno Unito si può fare anche nei negozi di souvenir, dove conviene di più, dato che le commissioni sono più basse e sono sempre le stesse. Quindi è meglio fare il cambio li, per risparmiare qualche soldo in più.

Ad oggi il cambio è sfavorevole per l’euro, ciò significa che non conviene molto farlo in questo periodo ma meglio aspettare.