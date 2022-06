Andare in vacanza d’estate, è quasi d’obbligo, per svagarsi un po’ e riprendere le energie. Infatti, soprattutto in Italia, le vacanze, cioè la villeggiatura in posti diversi dal solito, è molto diffusa. Ultimamente però anche a causa del covid, i prezzi sono aumentati di parecchio e molte persone ci rinunciano. Anche se lo Stato ha messo a disposizione un bonus vacanze, molti non lo accettano e quindi non si può utilizzare in determinati periodi dell’anno.



Per l’aumento dei prezzi sono state di nuovo introdotte le case a 1 euro. Un’iniziativa di tanti anni fa che ancora oggi è molto diffusa. Andiamo dunque a vedere dove si trovano queste case.

Case a 1 euro: ecco dove trovarle per trascorrere le vacanze

La casa a 1 euro è un’iniziativa per la riqualifica di posti ormai dimenticati. Grazie a questa proposta, la casa verrà di nuovo ristrutturata è abitata, così da agevolare l’economia ma anche l’ambiente. Infatti si devono comunque rispettare delle regole per comprare la casa a solamente 1 euro. Il primo paese a fare questa cosa è stato Salemi, circa 10 anni. Poi con il tempo sono state inserire anche altri paesi nella lista. Come abbiamo già detto questo piano viene attuato per due motivi, il primo è per dare popolarità al piccolo borgo e il secondo è per l’economia. Inoltre, c’è anche la riqualificazione del posto che viene messo a nuovo.

I comuni che hanno aderito, si trovano principalmente nel Mezzogiorno e sono soprattutto piccoli borghi ormai quasi disabitati. Tra questi paesi troviamoCastiglione di Sicilia in provincia di Catania, Leonforte in provincia di Enna, Salemi a Trapani, Troina sempre in provincia di Enna, Canicattì ad Agrigento, Augusta in provincia di Siracusa, Maida provincia di Catanzaro, Cinquefrondi a Reggio Calabria, Montresta ad Oristano, Romana e Nulvi in provincia di Sassari.

Non vi resta che scegliere tra questi piccoli borghi e comprare la vostra casa a soli 1 euro.