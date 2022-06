L’affetto è una manifestazione del proprio legame emotivo verso qualcuno o qualcosa, ed è spesso associato ad un qualche tipo di relazione intrapresa o interesse. Le personalità affettuose sono quelle che per vari motivi hanno bisogno di evidenziare questo desiderio di palesare il proprio legame emotivo, sia attraverso atti fisici che con parole ed atteggiamenti. Non tutti considerano così importante essere affettuosi, delegando queste manifestazioni solo a specifici contesti. Quali sono, secondo lo zodiaco, i segni zodiacai più affettuosi, di norma?

Conosci i segni più affettuosi dello zodiaco? Sono questi 3!

Scorpione

Solo apparentemente è un distaccato, se non addirittura freddo. Scorpione ha bisogno di fidarsi, di “saggiare il terreno” prima di manifestare un’indole profondamente votata al manifestare il proprio affetto senza tanti complimenti, anche se non ama “palesarlo” ai quattro venti. Ma è un segno che “ha bisogno” sia di ricevere affetto che di “elargirlo”.

Cancro

A tratti si esprime quasi più con gli atteggiamenti affettuosi che con le parole: Cancro è un segno empatico che deve essere percepito come tale. Se non percepisce affetto, diventa quasi improvvisamente egocentrico perchè si tratta di qualcosa che fa parte della natura del segno. Una vita senza affetto dimostrato non sembra una vita piena per Cancro.

Toro

Anche se “fa il duro”, Toro è un segno profondamente legato alle manifestazioni umorali “fisiche”, ma anche coadiuvate da gesti gentili e molta tenerezza. Toro prova, insconsciamente a nasconderlo ma in realtà basta molto poco per percepire questa natura, che si manifesta per forza di cose al massimo quando è innamorato.