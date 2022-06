L’azione legata al dispetto concettualmente rappresenta qualcosa di irrazionale e di immaturo: una persona dispettosa è solita celare attraverso la comunicazione o i gesti più o meno scherzosi, un’intenzionalità votata a “denigrare” o prendere in giro qualcuno. Generalmente un dispetto non è casuale, essendo basato nella maggior parte dei casi su un sentimento, talvolta di rivalsa, atto per l’appunto a infastidire in modo anche irrazionale qualcuno. Quali sono i segni più dispettosi secondo lo zodiaco?

Conosci i segni più dispettosi dello zodiaco? Sono questi 3!

Gemelli

E’ il dispettoso senza una reale motivazione: Gemelli non pianifica questo genere di cose e se manifesta qualcosa che lo fa apparire dispettoso, esso è costituito prevalentemente da una reazione: se ha percepito qualche forma di ingiustizia nei suoi confronti, Gemelli si “vendica” in modo dispettoso ma poi “finisce lì”.

Ariete

Vive male, nella maggior parte dei casi, che non tutti possono essere sempre d’accordo con lui. Secondo Ariete chi non concorda o non comprende il suo punto di vista lo fa per motivi inspiegabili e quindi agire in modo dispettoso ed immaturo costituisce in molti casi la prima scelta, quella più istintiva. Ariete non vuole esserlo ma fondamentalmeentee lo è sempre.

Sagittario

Non propende per la diplomazia nella maggior parte dei casi, ma è molto schietto, pane al pane e vino al vino, e con questo atteggiamento palesa qualsiasi cosa che, secondo il suo punto di vista, non funziona. Sagittario non è il più sincero tra i segni ma sicuramente è quello che si fa meno problemi nel palesare un disagio.