Il Telepass è uno strumento molto comodo che permette di pagare automaticamente quando si viaggia in autostrada. È in grado di far saltare le file al casello e quindi fa risparmiare molto tempo. Può capitare però che questo dispositivo non funzioni bene e magari non suoni nel giusto modo, quindi è meglio fare attenzione.

Quando si compra, bisogna testarlo nel modo giusto e vedere se funzioni o meno. Uno strumento ben funzionante suona due volte quando si passa il casello, una all’ingresso e l’altra all’uscita.

Può capitare però che ci siano dei problemi, già dall’inizio e per risolvere il problema, basterà trovare un centro di assistenza più vicino e sostituirlo. Questi centri sono chiamati Punti Blu.

Se invece i problemi cominciano dopo tanto tempo dall’acquisto, può essere che la batteria sia scarica o si sia rotta. Infatti sul libretto del Telepass è specificato che ogni 4 anni, il dispositivo va sostituto. Basterà recarsi sempre in questi centri Punto Blu, per averne un altro, sempre gratis.

Cosa fare se il Telepass non suona in uscita? Ecco la risposta

Può capitare anche che la sbarra non si alzi ma che non sia colpa del telepass, ma c’è un problema con il casello. Per farsi aprire, basterà premere il pulsante rosso d’emergenza e un addetto alzerà la sbarra. È in seguito riceverai l’addebito del percorso.

La somma da pagare arriverà direttamente a casa, grazie all’identificazione se numero di targa.

Se il Telepas smette di funzionare all’improvviso, si deve comunque premere il tasto rosso per farsi aiutare.

C’è da dire però che queste cose non succedono spesso, infatti solo 1% degli impianti è potenzialmente a rischio. Ad esempio, nel 2012, a guastarsi sono stati solo 12 strumenti, cioè circa lo 0.02%. Il guasto era dovuto a batterie difettose, tenute troppo tempo e che appartenevano alla stessa partita.

Quindi questi Telepass, sono più che sicuri da utilizzare, ma in ogni caso, per qualsiasi evenienza si può sempre chiedere aiuto.