La diversità caratteriale determina anche un rapporto completamente diverso nei confronti delle altre persone, anche in atteggiamenti che almeno in teoria dovrebbero essere più o meno condivisibili. Anche a causa di una percezione differenti da persona a persona delle priorità, tutti siamo unici a modo nostro. Ad esempio chi riesce ad essere un sentimentale puro anche in contesti piuttosto “freddi”, semplicemente per formazione caratteriale. Si tratta di personalità che in ogni caso mettono grande enfasi emotiva e sono tendenzialmente molto affettuosi. Quali sono i segni più sentimentali secondo lo zodiaco?

Ecco i 3 segni più sentimentali dello zodiaco. C’è anche il tuo?

Sagittario

Non potrà mai essere il “freddo” della situazione, anche se si trova in un contesto a lui non congeniale. Sagittario è un “duro e puro”, ma non è solito nascondere o provare a celare i propri sentimeenti, anche quelli non positivi. La vita senza un atteggiamento sentimentale non avrebbe senso per loro.

Pesci

I sensibili per eccellenza, i nati sotto il segno dei Pesci costituiscono coloro che sono a tratti “prigionieri” di questo tratto che è comunque considerabile tendenzialmente molto positivo se gestito accuratamente. Sono vulnerabili ma anche molto altruisti e agiscono quasi sempre facendo “parlare il cuore” piuttosto che la ragione.

Cancro

Altra personalità che non può che apporre enorme enfasi sentimentale in ogni cosa che fa. Crede fortemente nel “potere del bene” e un atteggiamento positivo riesce a fargli raggiungere grandi traguardi. Di contro deve trovarsi sempre a contatto con persone che condividono almeno in parte questa indole.-