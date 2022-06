La lettura risulta essere una delle attività più diffuse e “consigliate” in quanto indifferentemente dal tipo di libro scelto, anche solo l’azione risulta essere profondamente benefica per la mente. Si legge per evadere dalla realtà, ma anche per approfondire la propria conoscenza in merito ad ambiti specifici e anche per avere a disposizione una “visione”, nel caso ad esempio delle biografie. Insomma, leggere è sempre consigliato, e anche nel contesto “tecnologico” come quello odierno, la lettura risulta essere l’attività principale di numerose personalità. Quali sono i segni che amano leggere secondo lo zodiaco?

Ecco i 3 segni zodiacali che amano di più leggere. C’è anche il tuo?

Cancro

E’ un curioso di natura, e ciò porta ai nati sotto questo segno ad essere dei lettori accaniti. Non sono ossessionati dalla quantità di letture ma dal “come” leggere. Amano i dettagli e rileggere più volte per capire meglio i concetti espressi. Difficilmente si ferma ad una prima lettura.

Pesci

Leggere rappresenta un modo ottimale per “estraniarsi” dalla realtà da parte dei Pesci, ma anche il miglior modo per comprendere “come gira il mondo” ed avere una visione più ampia. Tende però ad accumulare i libri non letti, perchè legge più cose nello stesso periodo di tempo.

Toro

Ama tenere la mente impegnata, e la lettura rappresenta un modo eccellente sia per informarsi ma anche per “rilassare” il proprio cervello che è sempre tradizionalmente attivo. Toro costituisce una personalità mai sazia di curiosità e dettami, ecco perchè è naturalmente portata a leggere di tutto e di più.