Spesso il concetto di “sfida” viene associato con l’essere competitivi, ma non è necessariamente così: una personalità può manifestare la volontà di gettarsi a capofitto in sfide di vario tipo per motivazioni anche “nobili” e non inerenti necessariemtne al proprio appagamento personale. Come ogni tratto caratteriale, anche questo risulta essere la conseguenza di numerosi fattori, e per questo motivo non è semplicissimo capire cosa rende un segno più o meno votato alle sfide. Lo zodiaco ci viene incontro e può aiutarci a capirlo: quali sono i segni che maggiormente sono alla ricerca di sfide?

Ecco i segni zodiacali che amano le sfide! Sai quali sono?

Gemelli

Seguire la propria volontà a gettarsi in mille imprese non costituisce il “fine principale” dei gemelli ma indubbiamente rappresenta una sorta di necessità a larghi tratti. Detesta le emozioni stantie ed ha bisogno di sentirsi valorizzato sopratutto se vive una routine noiosa.

Ariete

Ariete è quello impetuoso, il grintoso, che vive ogni cosa come una potenziale sfida ed è, inevitabilmente competitivo. Non perchè ne “abbia bisogno” quanto piuttosto per sentirsi vivo e per erigersi sopra gli altri almeno concettualmente. Anche se non risulta vincitore, può senza dubbio dimostrarsi valoroso e coraggioso ad aver partecipato.

Leone

Si rivela sorprendentemente oculato quando si parla di sfide: Leone infatti è anch’esso competitivo ma detesta perdere, ecco perchè si sottrae dalle sfide se non considera sufficienti le possibilità di vittoria. Questo perchè è un egocentrico nato e non sopporta l’idea di dover partecipare ad una sfida se non è in grado di vincerla.