E’ inevitabile che se è stata forgiato un termine preciso per definire un atteggiamento “vittimista”, un motivo ci sarà: rientrano in questa categoria tutte le personalità che per un motivo o per un altro sembrano portate naturalmente o intenzionalmente a porsi in una situazione di vittime vere proprie. I motivi sono vari, dalla volontà di farsi notare, a quelle legate alle richieste di supporto e aiuto, per fare due esempi. I vittimisti sono tanti, e non è facile identificare neanche lo scopo di questo atteggiamento: lo zodiaco prova ad aiutarci identificando i segni considerati “vittimisti” per eccellenza.

Fanno sempre le vittime! Ecco i segni “vittimisti” dello zodiaco

Cancro

Vittimista non per scelta ma per “formazione”. E’ estremamente sensibile ma non sempre si prende le proprie responsabilità e va a fondo di una questione che magari ha sviluppato un problema. Secondo Cancro c’è sempre un motivo per lametarsi di qualcosa.

Scorpione

Si assume le proprie responsabilità ma non “sta zitto” quando è convinto di trovarsi al centro di una sorta di “complotto” o comunque di un ingiustizia. Fa valere esempre le proprie ragioni e non necessariamente lo fa in modo insensato ma ama imbastire un teatrino che lo fa risultare come “vittima” il più delle volte.

Vergine

Non ha mai torto, o almeno è l’impressione che inconsapevolmente da a tutti. E’ il vittimista senza saperlo, colui (o colei) che semplicemente non accetta facilmente che una qualsiasi considerazione o idea può effettivamente essere sbagliata, se partorita dalla propria mente. Si tratta di uno dei difetti tipici del segno.