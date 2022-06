La maturità anagrafica non è sempre “accompagnata” da un atteggiamento consono e coerente, sopratutto quando si presenta una situazione di difficoltà vera e propria. Sono sopratutto gli uomini, almeno secondo “apparenza” a non provare a limitare l’aspetto delle reazioni emotive, risultando quindi in molti casi drammatici sotto ogni punto di vista, sia per motivazioni effettive (come “evidenziare” un proprio disagio) ma può anche essere una tendenza meno controllata e razionale. Quali sono, secondo lo zodiaco, gli uomini più tendenzialmente drammatici di tutti?

Gli uomini più drammatici secondo lo zodiaco sono questi. Ecco quali!

Leone

Rientrano nella doppia nomenclatura di cui sopra: i Leone sono degli attori nati, e mantengono questo ruolo sia per motivazioni vere e proprie legate al proprio egocentrismo ma anche per “autoconvincersi” di stare dalla parte della ragione e che le proprie lamentele risultino in qualche modo rafforzate e giustificate. Rappresenta qualcosa che non può essere insegnato, nasce drammatico e vi resta.

Acquario

Ama fare un po’ il ruolo di quello scostante, diverso dagli altri. Acquario in realtà ha una personalità realmente profonda ma ha la tendenza decisamente forte e fastidiosa a tratti di risultare “diverso” e lamentarsi anche se non esistono le basi per farlo. Sono drammatici senza una reale motivazione, sopratutto per questo sono spesso un po’ osteggiati.

Scorpione

Tiene il broncio con grande regolarità e ogni tanto deve semplicemente “rompere le scatole” in maniera evidente, interpretando spesso il ruolo della vittima ed evidenziando come un contesto “se la prenda con lui” per non meglio precisate motivazioni.