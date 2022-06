Anche se si tratta di qualcosa di “sbagliato” concettualmente, siamo portati a semplificare le categorie di persone, associandole a specifici atteggiamenti anche attraverso l’utiizzo degli stereotipi, che rappresentano in senso generico una sorta di semplificazione. Le donne spesso sono associate con la sensibilità ma in realtà siamo consapevoli nella maggior parte dei casi che si tratta di un ragionamento sbagliato. Molte donne infatti, in un vero e proprio coacervo di personalità e tratti molto diversi, sono assolutamente distaccate rispetto alla “media percepita”. Secondo lo zodiaco sono soprtutto le seguenti le donne famose per questa “nomea”. Quali sono?

Le donne più distaccate secondo lo zodiaco sono queste. Lo sapevi?

Capricorno

Ha un po’ la tendenza a dimostrarsi fredda “apposta” probabilmente per celare una sensibilità molto spiccata. Capricorno però tende a mantenere questo atteggiamento distaccato, quasi freddo sopratutto quando si trova in una condizione di “vantaggio” nei confronti di qualcuno.

Leone

La donna Leone è un’egocentrica nata, ed è quasi sorprendente distaccata verso quasi tutti, sopratutto se si considera “in competizione”. Essendo molto competitiva infatti questo atteggiamento modifica anche concretamente il carattere di questa personalità femminile che quasi in tono di sfida, manifesta questa tendenza.

Cancro

O è molto affettuosa o molto distaccata, senza mezze misure. La Cancro tende a manifestare il secondo tratto sopratutto quando è delusa oppure quando si percepisce non corrisposta. Odia le ingiustizie e anche se è molto disponibile al dialogo, se non si trova sulla stessa lunghezza d’onda, diventa immediatamente imbronciata e distaccata ed è difficile convincerla a cambiare modo di fare.