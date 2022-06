Il termine “sale” indica un composto formato quasi interamente da cloruro di sodio, ed è utilizzato solitamente in cucina al giorno d’oggi ma fino a non troppe decadi fa l’utilizzo era fondamentale anche per la conservazione delle pietanze, sopratutto nell’epoca antecedente alla refrigerazione controllata. Il sale oggi “costa poco”, ed è molto facile da trovare al supermercato ma in passato costituiva un bene di pregio, al punto che anche i soldati romani secondo la tradizione venivano pagati talvolta in sale (da qui il termine salario). Il sale risulta essere anche molto importante per utilizzi pratici e anche “medici”, date proprietà “detergenti”, coadiuvate da quelle strettamente legate al potere disidratante (il cloruro di sodio estrale l’acqua per osmosi), ma è anche culturalmente diffuso come rimedio contro il “malocchio“.

Metti il sale in questi posti quando pulisci e avrai risultati senza eguali

Oltre che come esaltatore di sapidità il sale infatti può essere utilizzato per vari scopi, ad esempio per eliminare l’umidità, impedendo l’insorgere della muffa, semplicemente mantenendo un sacchetto o un barattolo aperto e posizionarlo negli angoli della casa che più richiedono le sue caratteristiche, ossia dove l’umidità è particolarmente presente. Utile anche per ripulire le piccole tracce di muffa con un mix di sale grosso e bicarbonato in parti uguali, diluite con un po’ di acqua ossigenata.

Molto importanti sono le proprietà adatte per pulire l’argento: è sufficiente rivestire il fondo di una bacinella con dei fogli di alluminio, riempirla di acqua bollente e 3-4 cucchiai di sale grosso. Al suo interno andranno lasciati tutti i pezzi di argento che intendiamo pulire e lucidare. Dopo almeno mezz’ora in ammollo sarà sufficiente con una spugna per “ripulire” i nostri pezzi di argento per costatare una maggiore lucentezza: questa sostanza infatti riesce a ridurre l’ossidazione del metallo.

Utile anche per la pulizia dei pavimenti: è sufficiente un secchio di acqua, al quale andrà aggiunto un cucchaio di aceto, una manciata di sale e qualche cucchaio di bicarbonato per una maggiore azione pulente.