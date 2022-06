Decorare il balcone è una delle cose che più si fa in primavera e in estate. Le piante come anche i fiori, fanno la differenza, rendono più allegro e solare il nostro balcone. Le uniche cose che servono per prenderci cura di queste piante sono i vasi, gli attrezzi, il terreno e il concime. Ovviamente prima di scegliere una pianta bisogna considerare l’esposizione del sole, infatti non tutte le piante amano il sole diretto.

Sul tuo balcone batte sempre il sole? Queste sono le migliori piante da coltivare

Tra le piante che possono stare al sole troviamo la Pennisetum alopecuroides “Hameln”. È una graminacea ornamentale, che spesso viene usata per le recinzioni o anche nei giardini. Questa è la varietà più conosciuta in Italia. Il penniseto cambia colore diventando miele, dall’autunno all’inverno, mentre poi torna verde in estate è in primavera.

Anche i fiori cambiano colore, infatti in estate sono bianchi o rosa, mentre in inverno diventano grigi o Rossi. In vaso si può sviluppare come se fosse un cuscino, cioè può avere una forma ampia e cadente. Non sopporta molto bene il freddo e non sopravvive a temperature inferiori ai 3 gradi.

Un’altra pianta che ama il sole è la Gaura Lindheimeri. Si presenta con dei steli lunghi, abbastanza flessibili, sottili e pieni di fiori che possono essere di colore bianco o rosa. È una pianta molto resistente e deve essere posizionata al sole, così da farla sviluppare nel modo giusto. Messa all’ombra può sopravvivere ma non fiorisce.

Abbiamo poi la Bougainvillea, un’altra pianta che ama il sole. È molto bella, appariscente è molto colorata. Si solito si trova più al sud, davanti alle abitazioni. Non ama particolarmente il freddo, infatti le gelate potrebbero bruciare i rami. Quindi in inverno, soprattutto se molto freddo, deve essere protetta con l’agritessuto.

Sono fondamentali sia l’esposizione che l’irrigazione, infatti ha bisogno di tanto sole ma di poca acqua per sopravvivere. Ha bisogno dei raggi diretti del sole, così da farla fiorire molto di più. Se ci sono posizioni ombreggiate, la pianta sopravvive ma non fiorisce, questo perché tutta l’energia viene incanalata nelle foglie.