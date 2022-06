Il latte di mandorle è uno delle bevande più pregiate del mediterraneo. Le sue origini sono antichissime, veniva bevuto fin dal Medioevo dai monaci cristiani e persino dai musulmani. Era una bevanda particolarmente consumata in periodo di Quaresima, proprio perché di origine vegetale.

Anche grazie alla sua facilità di mantenimento si diffuse velocemente. Il latte vaccino veniva invece trasformato prontamente in prodotti caseari proprio perché tendeva a deteriorarsi velocemente. Si può produrre acquistando il panetto e sciogliendolo con l’acqua oppure frullando le mandorle siciliane sbucciate con dell’acqua. Nel secondo caso, però, il tempo desiderato per la sua realizzazione è più numeroso. Dopo aver frullato bisogna lasciare in infusione per un’ora e poi distillare il latte con della garza o con un colino.

Mantenerlo poi in frigo e frullare la polpa filtrata con altra acqua. Un’ora di infusione. Filtrare ancora e poi unire quello appena pronto con quello in precedenza conservato. Ripetere l’operazione per un’altra volta e poi riporre il latte in frigo.

Bere il latte alla mandorla fa bene? Ecco la risposta che nessuno si aspetta

Il consumo di latte di mandorla è di grande aiuto per chi soffre di problemi di colesterolo e trigliceridi. Ottimizza i livelli del colesterolo buono (HDL) e riduce quelli del colesterolo cattivo (LDL). Rispetto all’olio d’oliva, riduce di due volte i livelli di colesterolo. Inoltre, fortifica il cuore.

È anche consigliato in caso di un calo dei livelli di potassio. Il latte di mandorla ha un elevato contenuto di potassio, perciò è di grande aiuto per riprendere il minerale perduto a causa di malattie. Poi l’elevato livello di fibra naturale che troviamo nel latte di mandorla difende la parete dell’intestino e ne sostiene il buon funzionamento.

In molti casi, chi ha problemi gastrointestinali o soffre di gastrite aggiunge quello alla mandorla alla propria dieta quotidiana per regolare le funzioni. Infine è un alimento perfetto per chi vuol perdere peso. Ha un minor contenuto di colesterolo e ha molte meno calorie a differenza del vaccino e alle bevande a base di soia.

Difatti una tazza di quello vaccino intero ha 140 calorie, una di soia ne ha 80, mentre una di mandorla ne ha 40. Se non si congiunge zucchero, allora una tazza di quelli alle mandorle contiene 30 calorie. Insomma questa bevanda è un autentica miniera d’oro.