Il latte macchiato è una specialità amata soprattutto in Italia ma non solo. Inserire una spruzzata di latte, caldo o freddo, più liquido o più cremoso, regala senza dubbi una marcia in più alla bevanda ed aiuta ad evitare di dolcificarla troppo. Certamente non tutti amano lo spruzzo di latte nel caffè, ma per chi invece non può farne a meno la notizia che stiamo per dare non sarà tanto buona.

Caffè e latte assieme provoca qualche disturbo allo stomaco, attenzione

Il latte, a causa della caseina, “frena” alcune delle sostanze che rendono il caffè non solo buono ma anche salutare, come ad esempio gli importantissimi antiossidanti. Come difatti sappiamo il caffè, per anni definito una bevanda nemica della salute generale. È invece un compagno prezioso del nostro corpo in molti ambiti: a quanto pare però va bene solo assoluto e anche possibilmente amaro questo perché troppo zucchero fa male.

Latte e caffè fa male specialmente a chi soffre di colite. In quanto rappresenta un’associazione che risulta spesso irritante per l’intestino ed in questi casi è inoltre suggerito di non bere più di un caffè al giorno e mai a stomaco vuoto. Con questo però non vogliamo dire che sia impossibile bersi un caffellatte di tanto in tanto. Attenzione però ad un fattore di rischio. Alcune ricerche hanno evidenziato che le persone che mostrano un certo grado di intolleranza al lattosio sono in realtà molto più numerose di quelle conclamate.

Ulteriormente il latte è una bevanda molto collegata anche a falsi miti, come ad esempio quello relativo al fatto che sarebbe in grado di rendere più forti le ossa. Così da ridurre il rischio di fratture, mito smentito da molte riviste mediche. In conclusione è quindi fondamentale non abusare di questa bevanda, limitandola a dei momenti speciali. Certamente non esistono evidenze che portino a pensare che questa bevanda faccia bene o sia non pericolosa.

Quindi il consiglio degli esperti è di sottrarsi agli eccessi nel consumo di latte e derivati. Come sempre nella vita però non occorre essere troppo tassativi. Tanto dipende anche dalle percezioni avvisate dopo aver consumato il caffellatte e dalla frequenza con cui siete abituati a bere questa bevanda. Insomma un caffellatte ogni tanto, in assenza di intolleranze o problematiche particolari, può anche essere bevuto ma occhio a non esagerare.