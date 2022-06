Le orchidee sono tra le piante di fiori più conosciute, utilizzate ed apprezzate da tutti. La prima traccia dell’esistenza delle orchidee risale a circa 65 milioni di anni fa e fin da subito sono state apprezzatissime. Esse sviluppano dei fiori bellissimi, di una sensualità e di un eleganza unica e raffinata. In questo articolo ci concentriamo sulla moltiplicazione di queste meravigliose piante.



In primis chiariamo il concetto di “moltiplicazione”, già dal termine possiamo intuire il suo significato. Per moltiplicazione si intende la riproduzione o, per meglio dire, l’aumento di una qualsiasi specie o tipo di pianta. Dalla moltiplicazione si ottengono più semi, dai semi le piante e i fiori. Più sono i semi e più sono le piante che si svilupperanno.

La moltiplicazione delle orchidee può avvenire attraverso due metodi differenti: il primo è quello mediante semi e il secondo è quello per via vegetativa. Il metodo più semplice è sicuramente la moltiplicazione per via vegetativa, ovvero attraverso una talea. In questo modo si ottengono delle piante identiche alla pianta madre.

Come moltiplicare le orchidee? Se lo chiedono tutti, ecco la risposta

La moltiplicazione per talea, viene eseguita quasi per tutte le piante. In realtà è molto semplice, basta prelevare una talea di almeno 10 centimetri, pulirla e metterla in un contenitore con un composto di sabbia e torba per favorire la ramificazione. Il contenitore va tenuto ad una giusta temperatura ed in un luogo riparato e con poca luce.



Sopra al contenitore va posto anche un telo di plastica che funge da protezione. Una volta che la pianta avrà cacciato le sue prime radici, il contenitore potrà essere spostato in un luogo più illuminato e il velo di protezione potrà essere rimosso. Successivamente, quando la pianta si sarà irrobustita, potrà essere spostata in un singolo vaso e trattata come una pianta adulta.

La propagazione per talea è un’operazione abbastanza facile, l’unica cosa è che le orchidee si presentano in due forme differenti ma non è affatto una difficoltà o un problema. La riproduzione attraverso la semina è più complicata rispetto alle tecniche espresse precedentemente. Con una moltiplicazione per semina è possibile ottenere anche dei risultati molto più soddisfacenti ma le piante non saranno mai perfettamente uguali né alla pianta madre e né tra di loro.

Anche se impolliniamo un fiore con lo stesso polline, le piante che verranno fuori, avranno caratteristiche diverse dalla madre. Il problema sta nei semi, essi sono privi di nutrimento e quindi cercano le sostanze di cui hanno bisogno dall’esterno, ovvero da un particolare fungo che, nutrendosi, rilascia sostanze come zuccheri ed altro.