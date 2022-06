Il concetto di invadenza è incredibilmente diffuso e solitamente viene associato alla tendenza diffusa da parte di alcune personalità di “ficcare il naso” in modo decisamente poco indiscreto, negli affari altrui. In realtà non sempre le due definizioni coincidono in quanto l’invadente tende ad esserlo anche in modo slegato a qualche forma di volontarietà: paradossalmente una persona considerabile degna di questo termine riesce ad essere invadente anche se non dice e non fa niente, ma solo per una questione di atteggiamento che li porta ad essere considerati “ingombranti” e inopportuni. Quali sono secondo lo zodiaco questi uomini tradizionalmente invadenti?

Conosci gli uomini più invadenti dello zodiaco? Sono questi 3!

Leone

E’ il tipico invadente per nulla sorpreso nel vedersi affibbiare questa definizione. Ama la compagnia, è decisamente chiassoso ma non sempre capisce quando è “di troppo” e tende a far finta di niente quando gli viene fatto notare che la sua presenza è quantomeno evitabile.

Cancro

Gli invadenti…senza saperlo. Anche se detestano chi “ficca il naso” si fanno così tanti problemi quando si trovano nei comuni contesti sociali che la loro tendenza è di “provocare imbarazzo” e fastidio diffuso in modo totalmente inconsapevole, rischiando anche di fare gaffes a più riprese.

Capricorno

Gli invadenti che lo diventano non appena viene concessa abbastanza fiducia e confidenza: Capricorno tende ad essere anche discretamente “scroccone” ed ha un senso della condivisione quantomeno…ampio e generico. Non è assolutamente strano vederlo autoinvitarsi oppure palesando una certa indelicatezza nel palesare la propria presenza che è solitamente gradita a metà.