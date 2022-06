Tempo di vacanze per la quasi totalità degli italiani che se non è ancora partita, almeno ha iniziato a programmare un certo periodo di tempo in cui potrà, almeno nei piani iniziali, rilassarsi. Specialmente dopo due anni costellati dalla pandemia e da tutte le restrizioni di sorta, appare quantomeno naturale ambire ad un po’ di tempo lontano dal tran tran quotidiano, anche se tra siccità, condizioni energetiche difficili e la minaccia Covid ancora non completamente debellata. Sicuramente sono “avvantaggiati” coloro che possono contare sulla “casa delle vacanze”, magari in luoghi caratteristici come i piccoli borghi. Anche per questo motivo si sta parlando di nuovo piuttosto insistentemente delle case a 1 euro.

Dove trovare case a 1 euro per le vacanze? Ecco la risposta

Si tratta di una interessante iniziativa concepita oltre dieci anni fa da un comune siciliano, quello di Salemi che per gli appassionati “vacanzieri” costituisce già una importante meta essendo stato già considerato uno dei borghi più simbolici e belli del nostro paese. Nel 2010 il comune in questione, in piena crisi demografica a causa dello spopolamento, ha deciso di riorganizzare e riqualificare numerosi immobili oramai dismessi da tempo, in virtù di un progetto con un doppio intento. In primis attrarre cittadini e stranieri, e in secundis ottenere un ritorno economico, offrendo case oramai disabitate ad un prezzo simbolico di 1 euro. Dietro questa iniziativa vi è un progetto che è stato replicato con un certo successo da numerosi altri comuni italiani, sopratutto della Sicilia e del Mezzogiorno ma non solo. Chiunque è interessato può infatti contattare direttamente i comuni che aderiscono ancora oggi all’iniziativa che sono in aumento.

Come risulta logico, bisogna “farsi carico” di alcune condizioni, ad esempio inerenti alla conduzione dei lavori e delle spese burocratiche, spesso dietro una polizza fideiussoria.

Ecco alcuni tra i comuni che aderiscono per questo 2022 all’iniziativa.