Gli esseri umani sono portati a fare errori, anche a ripetizione, ma non tutti considerano queste eventualità come qualcosa di naturale, magari possibilità per imparare e migliorarsi. Per vari motivi almeno una volta nella nostra vita abbiamo avuto a che fare, per scelta o per casualità con persone che semplicemente considerano la loro voce in ogni caso come quella della verità, sostanzialmente dicendo che hanno sempre ragione. Le motivazioni possono essere correlate ad un fattore di orgoglio ma possono essere correlate a qualcosa di più specifico. Quali sono i segni che pensano di avere sempre ragione?

Ecco i segni che pensano di avere sempre ragione. C’è anche il tuo?

Acquario

In fondo sa che non può essere sempre dalla parte del “giusto” ma attraverso una dialettica ricercata riesce in alcuni casi a far valere le proprie motivazioni, almeno finchè non trova qualcuno sufficientemente abile e capace di “contrastare” queste strategie. Acquario non si arrende e continua a non ammettere mai un eventuale falla.

Vergine

Vergine sarebbe capace di far “le capriole” e i salti mortali pur di non ammettere di star dicendo cose inesatte, anche quando in fondo, ne è consapevole. E’ una questione di orgoglio, in quanto Vergine è famoso per volersi sentire.

Scorpione

Hanno sempre o quasi solide basi, quindi per forza di cose raramente hanno torto, o almeno è quello che vogliono far credere. Scorpione è anche un segno cauto che si sbilancia in un giudizio solo quando è abbastanza sicuro da uscirne vincitore. Ecco perchè tende ad apparire raramente in errore.