Sono numerose le persone che possono essere considerate estrose senza neanche mai averci pensato: il termine infatti definisce una qualche forma di personalità che li fa apparire diversi, particolari in qualche modo dal loro comportamento o dal modo di apparire. Rientrano in questa categoria coloro che esternano in maniera chiara ed evidente qualsiasi fantasia o pensiero bizzarro che passi loro per la testa in quel preciso momento. I segni estrosi secondo lo zodiaco possono sorprendere qualcuno anche perchè il concetto stesso è molto variabile.

Ecco i segni più estrosi dello zodiaco. Sai quali sono?

Sagittario

Sagittario sa di essere unico, anzi ne è proprio orgoglioso perchè nel bene o nel male fanno discutere. Non si tratta assolutamente di individui che provano a mettere un filtro nelle loro reazioni e pur senza “esasperarli”, i pensieri del Sagittario sono sempre ben palesati, e chiari da interpretare.

Leone

E’ un segno “piacione” che farebbe di tutto pur di far parlare di se e di “apparire”. Anche se è un egocentrico, preferisce esserlo in modo estroso, ossia non perchè fa cose “convenzionali” ma proprio perchè esterna molto i propri “viaggi mentali” ma anche le disavventure.

Vergine

Anche se appare a tratti “contratto” e riservato, Vergine come segno non comprende mai realmente perchè la stragrande maggioranza delle persone tende a preoccuparsi molto delle rispettive azioni e pensieri. Vergine si assume, quasi sempre, le proprie responsabilità quando rende noti i propri pensieri, per quanto bizzarri e divisivi possano essere percepiti. Raramente ammette di avere torto e questo lo porta ad essere a volte non viene compreso.