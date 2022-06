La concentrazione rappresenta un requisito fondamentale per adempiere la quasi totalità delle mansioni ma anche nel contesto del passatempo e della vita comune, chi ha la “testa tra le nuvole” tendenzialmente non può essere considerato efficiente. E’ pur vero che il contesto attuale presenta numerose fonti di distrazione ma indiscutibilmente esistono persone che sono maggiormente “impermeabili” a queste ultime e sono conosciuti tra amici, conoscenti e parenti per essere dei maestri della concentrazione, al punto che è quasi impossibile distoglierli da ciò che sttanno pensando o facendo. Quali sono questi segni?

Ecco i segni zodiacali con le migliori doti di concentrazione. Li conosci?

Vergine

Naturalmente non sono “nati” concentrati, anzi. Ma la loro indole li porta ad essere molto severi e rigorosi anche con loro stessi e anche se hanno la tendenza a procastinare, quando si mettono in testa di fare qualcosa, sono praticamente impossibili da smuovere finchè non hanno raggiunto i propri obiettivi.

Pesci

Pesci rappresenta una sorta di paradosso, ha la testa tra le nuvole anche in modo percepibile dall’esterno ma allo stesso tempo in contesti pratici riesce ad essere efficiente proprio per le doti di concentrazione. Anche in un ambiente caotico mantiene la calma sufficientee per dare il massimo.

Scorpione

Scorpione deve trovarsi o crearsi un contesto adatto alle proprie esigenze ma una volta sviluppato quest’ultimo, si tratta di un profilo estremamente affidabile anche se deve essere lasciato in pace. Non ha bisogno di isolarsi completamente per restare concentrato, anche perchè utilizza tanti trucchi per mantenere il “focus” su cosa sta facendo.