L’anticonformismo rappresenta oggi, nel contesto che ci appartiene (nella quasi totalità dei casi) un’alternativa al “modo di pensare” e comportarsi legato alle tradizioni. Rispetto al passato coloro che non si riconoscevano in modi di fare e in valori condivisi venivano considerati “bizzarri”, oggi la situazione è sensibilmente diversa. Chi sceglie o è portato ad andare “oltre gli schemi” e le convenzioni conosciute viene anche apprezzato da alcune correnti di pensiero e osteggiato da altri. Anche il contesto maschile è ricco di personalità anticonformiste, determinate sopratutto da alcuni tratti: quali sono i segni zodiacali maschili anticonformisti?

Gli uomini anticonformisti secondo lo zodiaco sono questi. Eccoli!

Scorpione

Anche se magari non si “vede”, Scorpione non ha paura di andare contro la “normalità” perchè semplicemente, pensa con la propria testa. Ciò non significa che non sia un buon ascoltatore ma alla fine è sempre lui che decide. Non è l’anticonformista “per moda” ma quello che non si fa problemi a contrastare anche concetti molto radicati.

Sagittario

L’uomo Sagittario in molti casi rappresenta “l’indomabile”, colui che segue solo i propri schemi comportamentali e non si fa influenzare facilmente dai contesti comuni. Vive proprio per sperimentarae nuove cose, e provare a farlo ragionare su “binari” prestabiliti sarebbe inutile oltre che controproducente.

Leone

Anche se appare un po’ “ottuso” l’uomo Leone è un orgoglioso nato e pur di seguire la propria indole fortemente accentratrice, andrebbe contro tutto e tutti, senza particolari problemi. Questo non significa che non sia dotato di una morale definita, ma questa appare piuttosto “elastica”.