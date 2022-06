La severità è “parente stretta” dell’austerità d’animo, ossia qualcosa che evidenzia una sorta di “forza costante” nei confronti di sensibilità e debolezza. Una personalità severa tenderà a “mettere in riga” gli altri in ogni situazione, ma non sempre è “mossa” da sentimenti sempre uguali. In alcuni casi infatti questi uomini sono severi solo verso determinate categorie di persone, oppure in alcune situazioni specifiche, ad esempio sul posto di lavoro oppure in amore. Quali sono, secondo lo zodiaco e basandoci sui segni, gli uomini più considerabili severi?

Gli uomini più severi di tutti! Sai quali sono?

Vergine

E’ severo con tutti, anche se stesso, anzi si utilizza come “metro di paragone” quando deve evidenziare questa tendenza “inflessibile” agli altri. Questo però lo porta a rilassarsi poco ed a soffrire quasi fisicamente di stress e altre forme di diffocoltà emotive, oltre a non essere solitamente mai soddisfatto.

Capricorno

Non si considera così “duro” ma è un metodico assoluto, preciso e puntuale ma anche a tratti ossessivo perchè inconsapevolmente (o no) fa vivere anche a chi non si rispecchia in questo modus operandi. Ecco perchè a tratti sono tediosi e percepiti come inopportuni, anche perchè pur volendolo, non riescono ad essere meno severi.

Ariete

L’uomo Ariete si percepisce tendenzialmente come “migliore” degli altri anche se è una sorta di concetto che si “racconta” da solo. Anche se in molti casi ciò è confermato dai fatti (è molto abile ed intuitivo) raramente “lascia in pace” gli altri con i suoi atteggiamenti ai limiti dell’ossessivo e petulante.