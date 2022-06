Soprattutto per chi vive in città i piccioni sono davvero un grande problema. Molto spesso sentiamo un via vai di questi animali, vicino ai nostri balconi. Molte persone non ci fanno caso, ma in realtà sono dei segnali e bisogna intervenire subito. Ad esempio, se si vede dell’erba o dei rami sul balcone, sicuramente i piccioni stanno facendo il nido sul vostro balcone.

I piccioni fanno le uova nei balconi? Ecco tutta la verità

Il problema principale di quando fanno il nido, è che lo riutilizzano durante l’anno. Inoltre questi uccelli sono sporchi e rumorosi.



Di solito, non si cacciano perché ci può dispiacere, sono pur sempre animali che hanno bisogno di un posto dove stare. Da una parte è anche carino vedere nascere i cucciolini.



Peró cacciarli è doveroso dato che sporcano molto è sono portatori di malattie. L’uovo si schiude dopo 18 giorni circa, per poi lasciare il nido solo dopo altri 25-32 giorni.

Ma come abbiamo detto prima, il nido verrà poi riutilizzato e quindi non andranno mai via. Ecco perché è necessario evitare che facciano il nido sul balcone.

Quindi, è sicuramente meglio prevenire, cioè meglio evitare che facciano il nido direttamente invece che cercare di cacciarli dopo.

Come cacciarli

Per prevenire la nidificazione, si possono ad esempio mettere degli spaventapasseri simili ai loro predatori come falchi e aquile. Si possono anche mettere vecchi CD o carta di alluminio che mossi dal vento, andranno a spaventare gli uccelli, che andranno via.

I piccioni odiano alcune spezie, come peperoncini e pepe. Si possono quindi coltivare in balcone così da evitare che si avvicinino.

Si possono mettere anche dei dispositivi ad ultrasuoni che manterranno lontani i piccioni dal balcone. E in ogni caso, non sono nocivi per l’animale. È però un’alternativa abbastanza costosa.

Se il nido è già fatto e ci sono già le uova, ormai si deve aspettare che i piccoli crescano e che se ne vadano per poi togliere il nido e usare quei metodi per non farli più avvicinare.

Quindi è importante non fare questi errori, se si vuole vivere in pace sul proprio balcone, senza intrusi.