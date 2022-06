Anche se un giardino o un balcone “costellato” dal verde delle nostre piante appare nella maggior parte dei casi un luogo calmo e tranquillo, in realtà costutuisce una forma “ridotta” di un habitat costituito da una quantità impressionante di forme di vita, anche se non ce ne accorgiamo in molti casi: solo chi si interessa di giardinaggio comprende naturalmente le varie dinamiche, che possono compromettere la salute di una pianta. Tra i numerosi insetti che possono “popolare” il nostro pezzetto di verde ci sono i cosiddetti pidocchi delle piante, piccolissimi insetti (solitamente non superano i 3 millimettri) che sono molto diffusi, ma che possono causare danni anche importanti alle nostre piante. Perchè?

Cosa sono?

Il nome “pidocchi delle piante” è comune ma apiù correttamente si fa riferimento agli afidi, insetti che prediligono le piante a foglia larga (in genere vivono sulla parte inferiore delle stesse) e si nutrono di linfa, ossia il “sangue” delle piante. In numero limitato non costituiscono un problema ma in alcuni casi, ad esempio se la pianta e l’habitat in questione rappresentano le condizioni ideali per queesti animali, può manifestarsi una vera e propria infestazione di afidi, che possono danneggiare anche seriamente foglie e fusto ma anche indirettamente attirare altri insetti, visto che sercernano una sostanza zuccherina conosciuta come melata che funge da “veicolo” per funghi e piante.

I pidocchi delle piante uccidono la tua pianta: ecco cosa fare per curarla

Come sbarazzarsene? Esistono numerosi prodotti ma è meglio affidarsi a quelli naturali, magari fatti in casa: se le foglie risultano essere danneggiate seriamente può essere utile rimuoverle, e per tenere lontani gli insetti è opportuno utilizzare una soluzione a base di acqua e sapone di Marsiglia da vaporizzare sulle foglie, ma sono molto efficaci anche i vari impacchi di chiodi di garofano, aglio e foglie d’ortica.

Anche introdurre “predatori naturali” come le coccinelle è un ottimo modo per ridurre in modo importante il numero di questi insetti.