Se le regole ci “permettono di non vivere nella completa anarchia”, queste non rappresentano un valore sempre condivisibilissimo, anche se nella maggior parte dei casi, pur con qualche eccezione, tendiamo a seguire in maniera spesso discontinua le leggi e le regolamentazioni. Tuttavia alcune personalità considerano questi “paletti” come una forma di limitazione alla propria indole, se non addirittura motivo di “superare” o arginare le regole. I “ribelli” in tal senso suscitano fascino ma anche “disprezzo”: ecco i segni zodiacali che tradizionalmente non seguono le regole, quali sono?

I segni zodiacali che non seguono le regole: ecco i ribelli dello zodiaco!

Capricorno

Sono delle discrete “teste calde” , molto determinati ma anche mossi da un forte spirito di indipendenza, non accettano convinzioni e regolamentazioni sociali troppo stringenti e sopratutto non considerano neanche l’ipotesi di non “mettere bocca” anche su argomenti considerati quasi “sacri”. Capricorno resta un mezzo “ribelle” per tutta la vita.

Leone

Leone farà sempre di testa sua, e anche se non sempre ha le idee chiarissime, è un segno molto orgoglioso e non ha paura di risultare “scomodo”. Anche se è mosso da convinzioni molto forti e non sempre condivisibili da tutti, non è portato a seguire alla lettera le regole, anche se lo trovano d’accordo.

Sagittario

Quello che non segue le regole a meno che non siano dettate o comunque “condizionate” dalla propria persona. Rappresenta il democratico vero, duro e puro che ascolta tutti ma che ha inevitabilmente le idee molto chiare anche se appare a volte un po’ incoerente. Difficile da “imbrigliare”, Sagittario è forse quello più ribelle.