Anche se è originario dell’India e della regione asiatica in generale, il basilico è indissolubilmente legato alla cultura culinaria occidenta, sopratutto quella italiana: questa erba aromatica, utilizzata soprtutto in passato come erba officinale e in erboristeria infatti risulta essere indispensabile per conferire il caratteristico aroma a numerosi piatti, anche molto famosi, come tantissime varietà di pasta e pizza, veri capisaldi della cucina nostrana. Il basilico è anche alla base di piatti molto caratteristici, come il famoso pesto alla genovese, e in altre parti del mondo è largamente usato per la creazione di zuppe.

Il basilico profuma e insaporisce: ecco come farlo crescere sano

Il basilico risulta essere “compatibile” con il clima europeo, in quanto predilige l’habitat umido e soleggiato, condizioni che nel nostro paese sono molto diffuse. E’ anche una pianta abbastanza facile da coltivare e “resistente” a diverse forme di parassiti e insetti, ma come bisogna comportarsi per farlo crescere sano e rigoglioso? E’ assolutamente fondamentale curare molto i due aspetti “nutritivi” della pianta, ossia il sole e l’acqua.

E’ una pianta che ha bisogno di diverse ore di sole al giorno, l’ideale sarebbe metterlo al sole il mattino fino alle prime ore del pomeriggio e nuovamente in corrispondenza del tramonto. Nella maggior parte dei casi viene venduto in piantine giovani in vasi piuttosto piccoli, che necessitano di un rinvaso entro le prime settimane. Nel rinvasare conviene disporre sul vaso di “destinazione” qualche coccio e bisogna separare le piantine di almeno 5 centimetri tra di loro. Per una crescita “sana” non è mai consigliabile strappare direttamente le foglie, quanto piuttosto tagliare con un paio di forbici i rametti più giovani e freschi così da ritardare la fioritura e rendere la pianta più robusta.

Essenziale curare l’idratazione: il migliore sistema per irrigare il basilico è quello a goccia, che simula in maniera abbastanza fedele il processo della pioggia. Innaffiature troppo generose sono letali per le radici della pianta che tendono a marcire, meglio innaffiare in maniera graduale e mai eccessiva solo quando il terreno è asciutto, mantenendo solo leggermente umido.