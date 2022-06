Vivendo in qualsiasi modo il proprio contesto sociale, siamo soliti “limare”, nella maggior parte dei casi, gli aspetti più rudi ed estremi della nostra personalità con “l’aiuto” dell’esperienze. Il contesto femminile in particoalre sembra essere quello più “resistente” alle critiche e maggiormente adattivo ai diversi contesti e situazioni ma esistono eccome donne molto “dure” da questo punto di vista, così come personalità femminili che hanno “l’offesa facile”, ossia tendono a prendersela con molta più “facilità” rispetto a tante altre. Quali sono le donne che si offendono subito, secondo lo zodiaco?

Le donne che si offendono subito! Quali sono, secondo lo zodiaco?

Scorpione

E’ una donna forte, per questo potrebbe essere strano trovarla qui. In realtà non è così strano, visto che si tratta di una personalità che vive tutto con molta emozione ed intensità. Donna selettiva e sensibile, resta particolarmente “scottata” quando è qualcuno che rispetta ad avere reazioni che lei non si aspetta. Prova a “celarlo” attraverso l’aggressività.

Cancro

Non dovrebbe stupire vedere la donna Cancro in lista, in quanto è la volubile per eccellenza, ma almeno non “prova” a nascondere il proprio disagio quando si sente toccata nel profondo. Resta però molto sensibile ed è estremamente semplice ferirla emotivamente anche con un commento.

Pesci

Se non soffre di manie di persecuzione, ci manca poco: la Pesci si offende con molta facilità pur non essendo permalosa perchè di default percepisce una potenziale offesa anche se il riferimento non riguarda direttamente lei in prima persona. Bisogna andarci molto delicati con loro.