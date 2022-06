Un balcone, in città è un vero privilegio e bisogna prendersene cura bel modo giusto. Decorarlo con delle bellissime piante colorate è il primo passo per avere uno splendido balcone tutto l’anno. Non è importante essere bravissimi a coltivarle, infatti ci sono piante, arbusti, erbe e fiori, che possono ravvivare i balconi con il minimo sforzo.

Per queste piante non occorre molto sforzo, bastano solo delle piccole e poche attenzioni per farle stare bene. Andiamo qui a vedere quali sono queste piante che sono adatte a tutti, anche per chi non ha il pollice verde.

Nel tuo balcone non dovrebbero MAI mancare queste 3 piante: la lista

La petunia è tra le piante più usate per decorare balconi e terrazzi. È molto resistente e ha una fioritura continua che comincia dal mese di maggio fino alla fine di ottobre. I fiori, sono a forma di imbuto e possono avere petali ondulati o sfrangiati. Possono essere di un unico colore ma anche con diverse sfumature soprattutto ai margini. In inverno, durante il suo riposo vegetativo è importante eliminare tutte le corolle, così da farne rinascere di nuove. La pianta deve essere annaffiata una volta al giorno.

Abbiamo poi il Senecio, il quale ha oltre 1300 specie che sono diffuse in tutti e 5 i continenti. Questa pianta viene utilizzata anche come pianta medica, per curare malattie come la tubercolosi. Tra le specie più diffuse e forse le più adatte da mettere sul balcone troviamo le cinerarie, che di solito si acquistano direttamente quando sono pronte a fiorire.

Non va messa al sole, ma in qualche angolo fresco e all’ombra. È una pianta resistente e le sue foglie sono ricoperte di una lanugine argentea che impreziosisce in un attimo ogni balcone.

L’Elleboro, invece è una pianta che cresce molto ed è molto resistente. Preferisce il freddo, piuttosto del caldo e si adatta a posti molto angusti.

La varietà più diffusa è la Helleborus niger, cioè la Rosa di Natale, che fiorisce in pieno inverno. Ha bisogno di terreni terreni umidi e deve essere messa in ombra parziale. Le foglie sono sempre verdi e si può coltivare anche in casa.