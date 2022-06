Nessuno lo sa, ma se mangi queste cose allontani le zanzare: “pazzesco”

Le zanzare sono gli insetti più fastidiosi dell’estate. Siamo tutti d’accordo? Quindi urge una soluzione per allontanarle e sconfiggerle. Tra l’altro quest’anno potrebbero proliferare anche le zanzare coreane, alquanto pericolose, perché sono portatrici di un virus che causa encefalite. Pertanto, bisogna fare attenzione a non mettersi in condizione di farsi pungere e proteggersi.

Per fortuna, esistono alcuni cibi che possiamo consumare e che pare possano aiutare ad allontanare le zanzare perché contengono alcuni componenti che rendono la nostra pelle sgradevole ai sensi del gusto e dell’odorato. E tali cibi sono disponibili proprio nella stagione estiva, quindi non esitiamo ad approfittarne!

I responsabili dell’allontanamento sono delle sostanze particolari come lo zolfo, la citronella e le vitamine del gruppo A e C. Gli scienziati non sanno spiegare quale reazione avversa subiscano gli insetti al percepire tali sostanze ma a noi poco importa. Basta solo liberarsi delle zanzare così da poter sfruttare il tepore delle serate estive.

La tua dieta e le zanzare

Ci sono diverse cose che puoi fare per tenere le zanzare lontane da te mentre ti godi la vita all’aria aperta quest’ estate. Mangiare alcuni alimenti pare possa aiutare a tenere distanti le zanzare. Fra questi cibi si possono annoverare l’aglio, il peperone, gli agrumi e i frutti di bosco. Preparati a scrivere una nuova lista della spesa.

L’aglio possiede diverse qualità a livello nutrizionale ma purtroppo il fatto che lasci un odore sgradevole all’alito lo fa diventare un alimento da evitare, perlomeno quando abbiamo degli appuntamenti mondani. Eppure, è proprio quell’odore spiacevole ad allontanare le zanzare. L’aglio, infatti, contiene zolfo, che è un repellente naturale per zanzare.

Se facciamo ben attenzione, quando andiamo nelle terme naturali che rilascia gas allo zolfo e la nostra pelle ne assorbe, difficilmente scoviamo nei paraggi una colonia di zanzare. Per loro lo zolfo è davvero una sostanza insopportabile e, di conseguenza, ne stanno ben distanti. Fortunate sono le persone che vivono nei pressi di terme naturali ma per tutti gli altri tocca mangiare aglio per proteggersi.

Anche i peperoni contengono delle sostanze repellenti sebbene non siano state individuate in maniera specifica. Ma tant’è, l’importante è mandare via quegli insetti fastidiosi che ci pungono e creano delle irritazioni che spesso faticano a guarire. Bisogna però mangiare i peperoni crudi perché facciano effetto, cotti pare perdano le proprietà antizanzare.

Un cibo decisamente più profumato sono gli agrumi, i quali hanno al loro interno la citronella, un repellente naturale per zanzare. A noi, invece, la citronella piace perché è una fragranza tipicamente estiva, fresca ed energizzante. Come alternativa alla candela possiamo mangiare agrumi, come i limoni, e assicurarci una barriera naturale antizanzare.

La stagione dei frutti di bosco cade giusta per proteggerci dagli insetti molesti. Questa volta pare siano le vitamine contenute del gruppo A e C a proteggerci dagli attacchi. E possiamo fare largo uso di frutti di bosco perché in estate troviamo: lamponi, more, fragoline di bosco, ribes e mirtilli. Una delizia per il nostro palato e un nemico da sconfiggere per le zanzare.